Саудовское Класико: "Аль-Хиляль" одержал победу над "Аль-Иттихадом"

By Euronews

В матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу "Аль-Хиляль" на выезде обыграл "Аль-Иттихад" . Оформивший хет-трик Александр Митрович стал героем матча.

Сэм Эшью, Euronews:

РЕКЛАМА

"Многим этот турнир известен как Саудовское Класико, и он не разочаровал. Сильнейшие команды страны из двух крупнейших городов сошлись в поединке: "Аль-Иттихад" - 3, "Аль-Хиляль" - 4.

Блестящее выступление команды, которая обошла своих главных соперников и возглавила турнирную таблицу Саудовской профессиональной лиги.

Предматчевая подготовка была сосредоточена на Кариме Бензема и Неймаре. Последний не вышел на поле из-за травмы. Главным героем матча стал Александр Митрович, сделавший великолепный хет-трик, включая один из лучших ударов, которые вы, вероятно, видели за весь сезон.

Саудовская профессиональная лига всколыхнула футбольный мир действительно громкими приобретениями. Революционные переходы начал Криштиану Роналду в конце прошлого года.

Многим лучшим европейским талантам будут предложены невероятные суммы. Захотят ли они уехать?

Что ж, судя по сегодняшнему вечеру, многие были бы более чем счастливы сыграть здесь, в Саудовской Аравии, и устроить настоящее шоу".