"Гордые парни" отправятся за решётку

By Euronews

Один из лидеров ультраправой группировки "Гордые парни" Итан Нордин приговорен к 18-ти годам тюрьмы за участие в штурме Капитолия. Доминик Пеццола получил 10 лет лишения свободы.

Доминик Пеццола, член ультраправой группировки "Гордые парни", которая возглавила штурм Капитолия в январе 2021 года, приговорен федеральным судьей США к 10 годам тюремного заключения.

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Пеццола был оправдан по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но осужден за другие преступления, в том числе за воспрепятствование проведению официальных процедур.

Ранее суд округа Колумбия приговорил одного из лидеров "Гордых парней" Итана Нордина к 18 годам лишения свободы. Нордин был признан виновным в подстрекательстве к мятежу и других преступлениях, но получил меньше, чем запрашивало обвинение.