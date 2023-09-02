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Тель-Авив: десятки людей пострадали в результате протестов эритрейцев

Тель-Авив
Тель-Авив Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Сторонники и противники властей Эритреи вступили в столкновения у здания дипмиссии в Тель-Авиве. В ходе беспорядков пострадали более ста человек.

Более ста человек получили ранения во время беспорядков в Тель-Авиве. Они вспыхнули на фоне мероприятия, организованного дипмиссией Эритреи.

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В столкновения вступили беженцы - противники и сторонники правительства Эритреи. Сообщается о поврежденных автомобилях и разбитых витринах магазинов.

Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и светошумовой гранаты. Среди пострадавших тридцать сотрудников израильской полиции.

В Израиле проживают порядка двадцати пяти тысяч выходцев из Эритреи, которая имеет один из худших показателей в мире в области прав человека.

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