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Индия вывела на орбиту автоматическую станцию по изучению Солнца

Шрихарикота, Индия
Шрихарикота, Индия Авторское право AP/AP
By Euronews
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Это первая индийская миссия по изучению Солнца. С национального космодрома в Бенгальском заливе успешно запущена автоматическая станция, которая направится к точке Лагранжа L1.

Индийская организация космических исследований успешно вывела на орбиту Земли автоматическую станцию по изучению Солнца. 

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Запуск состоялся с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Какое-то время станция будет вращаться вокруг Земли, после чего отправится в четырехмесячное путешествие к точке Лагранжа L1, где силы гравитационного притяжения Земли и Солнца равны.

Это первая индийская миссия по изучению Солнца. Ее задачи - исследование хромосферы и короны Солнца, с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля.

Ранее индийский посадочный модуль "Викрам", имеющий на своем борту луноход "Прагьян", успешно осуществил мягкую посадку на поверхность Луны.

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