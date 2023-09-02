Берлин: акция протеста против расширения автомагистрали

By Euronews

Около пяти тысяч демонстрантов приняли участие в манифестации против строительства трассы, которая должна пройти через знаковые районы Берлина.

Тысячи демонстрантов в Берлине выступили против дальнейшего строительства и расширения автомагистрали A100. Трассу планируется продлить через Фридрихсхайн в направлении Лихтенберга.

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Оппоненты возмущены тем, что жилым домам и расположенным здесь многочисленным ночным клубам придется уступить место стройке. Но их беспокоит не только это.

Адриан Шмидт, студент: "В данный момент мы находимся в условиях климатического кризиса. Нам не нужно больше машин, больше автомагистралей, в Берлине довольно хороший общественный транспорт".

Кароль Каналь, менеджер: "Это часть немецкой культуры, культуры Берлина. Об этом месте у всех людей есть много воспоминаний. О друзьях, о семье. Это свобода, которая у нас здесь есть. Будет очень грустно, если все это закроют".

В акции протеста приняли участие порядка пяти тысяч человек. О значительных правонарушениях не сообщалось.