Скончался египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед

By Euronews

В Великобритании на 95 году жизни умер египетский бизнесмен Мохаммед Аль-Файед, чей сын погиб в автокатастрофе с принцессой Дианой.

Мохаммед Аль-Файед, египетский миллиардер, чей сын погиб в автокатастрофе с принцессой Дианой, скончался в возрасте 94 лет.

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Аль-Файед родился в Египте, но десятки лет бизнесмен жил и вел бизнес в Соединенном Королевстве. Он был владельцем английского футбольного клуба Fulham, отеля Ritz в Париже, лондонского универмага Harrods.

Мохаммед Аль-Файед был не согласен с официальной версией гибели своего сына и утверждал, что катастрофа была подстроена. Следствие пришло к выводу, что Диана и Доди Аль-Файед погибли из-за неосторожных действий их водителя — сотрудника отеля Ritz, и папарацци, преследовавших пару. Отдельные расследования в Великобритании и Франции также пришли к выводу, что заговора не было.

В заявлении семьи говорится, что Мохаммед Аль-Файед мирно умер от старости. "Он наслаждался долгой и полноценной жизнью на пенсии в окружении своих близких", - говорится в сообщении.