Москва говорит о продвижении на востоке, Киев — об успехах на юге

By Euronews

Украинские вооружённые силы докладывают о продвижении на юг на главном направлении контрнаступления

В Москве заявляют об успехах на Купянском направлении на северо-востоке Украины. В Киеве ранее сообщали, что российские войска пытаются вести наступление по двум направлениям в том районе и сосредоточили боле ста тысяч человек, но ВСУ отражают атаки.

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Игорь Конашенков, официальный представитель МО РФ:

«На Купянском направлении улучшено тактическое положение подразделений Западной группировки войск за счёт овладения опорными пунктами противника и ключевыми высотами».

В свою очередь украинские вооружённые силы докладывают о продвижении на юг на главном направлении контрнаступления. Ранее В Киеве сообщили о прорыве сильно укреплённой оборонительной линии российских войск между сёлами Работино и Вербовое и об освобождении Работина.

Чрезвычайно напряжённые бои там шли всё лето. Обе стороны заявляют об огромных потерях противника в этом районе.