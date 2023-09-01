Испанские футболистки объявили забастовку и требуют повышения зарплат

Футболистки, выступающие в высшей женской лиге Испании, объявили, что не выйдут на матчи первых двух туров чемпионата, если к их требованиям не прислушаются.

В испанском футболе новый конфликт.

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Игроки высшей женской лиги объявили забастовку и намерены бойкотировать первые два тура первенства. Они требуют внести изменения в коллективный договор, позволяющие сократить разрыв в зарплате с игроками мужских команд.

Минимальная зарплата мужчин в первом дивизионе составляет 182 000 евро, а женщин - всего 16 000 евро.

Однако договориться с работодателями им пока не удалось.

Матчи Лиги F, которые наверняка привлекут больше зрителей после победы испанок на чемпионате мира, должны начаться 8 сентября.