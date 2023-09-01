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Детские игрушки для взрослых

Увлечение взрослых детскими игрушками объясняют последствиями пандемии
Увлечение взрослых детскими игрушками объясняют последствиями пандемии Авторское право Francisco Seco/Copyright 2020 The AP.All rjghts reserved
By Euronews
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Частично продавцы объясняют это «пандемийными» привычками

В Нидерландах всё больше взрослых покупают детские игрушки себе. Один из крупнейших в cтране ритейлеров опубликовал данные, согласно которым до четверти всех покупок взрослые совершают не для детей, а для себя. Наибольшей популярностью пользуются настольные игры, пазлы, конструкторы и коллекционные карточки.

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Частично такой феномен продавцы объясняют привычками, выработанными во время пандемии — когда в условиях изоляции миллионы людей были вынуждены искать новые для себя способы проводить время.

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