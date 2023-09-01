Первый в истории визит папы римского

By Euronews

Католическая община Монголии насчитывает 1400 человек

Первый в истории визит главы католической церкви в Монголию: папа римский Франциск прибыл туда в пятницу утром. Католическая община в Монголии возникла в начале 1990-х и насчитывает 1400 человек. Приехать в эту страну планировал ещё самый путешествовавший папа, Иоанн Павел II. Франциск прибыл по личному приглашению президента Монголии.

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«Конечно, я очень взволнована тем, что такой известный человек, как он, приезжает в Монголию, это редкий случай. Я очень рада, что мы можем встретиться с ним лично, это редкое удовольствие для нас».

«Приезд папы римского в Монголию — необычное событие, я очень рад его видеть. Он очень приятный человек, и я счастлив, что он приехал к нам».

Полёт в Монголиюпроходил в воздушном пространстве Китая. Папа римский воспользовался возможностью и отправил приветственное послание председателю КНР Си Цзинь Пину. Сообщается, что китайский лидер отправил понтифику «тёплый ответ».