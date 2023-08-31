Трагедия на железной дороге

By Euronews

Причина трагедии пока неизвестна

В Италии 5 человек стали жертвами трагедии на железной дороге: поезд на большой скорости врезался в бригаду путейцев, ремонтировавших полотно. Это произошло ночью на станции под Турином. Ни рабочие, ни машинист не успели овремя среагировать. Машинист не пострадал, но находится в шоковом состоянии.

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Следователи изучают записи камер наблюдения, опрашивают выживших рабочих и диспетчеров. Пока неизвестно, что стало причиной трагедии: оказался ли поезд на неправильном пути или бригаду по ошибке отправили на путь, открытый для движения.