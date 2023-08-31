Греция: площадь сгоревших лесов превысит 150 тысяч гектаров

By Euronews

Премьер-министр Греции сообщил, что площадь сгоревших в результате пожаров лесов превысит 150 тысяч гектаров, и снова обвинил во всем климатический кризис

Площадь сожженных этим летом пожарами лесов в Греции превысит 150 тысяч гектаров. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, по словам которого, больше всего пострадает лес ДадиЯ. Пожар, бушующий там уже две недели, Еврокомиссия назвала крупнейшим из когда-либо зарегистрированных в ЕС.

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Выступая в четверг в парламенте, премьер вновь обвинил в катастрофе "экстремальные условия климатического кризиса" и длительную волну жары, а также рассказал о мерах, которые предпринимаются для защиты лесов.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции: "Более 100 дронов будут контролировать уязвимые места, в том числе с использованием искусственного интеллекта, чтобы мы могли немедленно узнать о вспышке пожара, когда он произойдет. Датчики измерения температуры, камеры во всех археологических объектах и лесах повышенного риска. Нам нужны более качественные спутниковые изображения, мы подпишемся на передовые спутниковые системы регистрации тепла, которые будут предоставлять нам информацию в режиме реального времени о развитии пожара".

На прошлой неделе в результате пожара в пограничном с Турцией департаменте Эврос погибли 20 человек, большинство из них мигранты.

Эксперты называют ситуациию в одном из самых бедных районов страны экологической и экономической катастрофой.