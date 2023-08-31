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Годовой уровень инфляции в еврозоне в августе не изменился - 5,3%

Годовой уровень инфляции в еврозоне в августе не изменился - 5,3%
Авторское право Olivier Matthys/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Этот показатель оказался выше, чем ожидали аналитики.

Годовой уровень инфляции в еврозоне в августе остался неизменным - 5,3%, как и в июле, несмотря на снижение цен на энергоносители и небольшое замедление роста цен на продукты питания, сообщил в четверг Евростат.

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Этот показатель оказался выше, чем ожидали аналитики Factset и Bloomberg, которые видели замедление темпов роста до 5,1%. Инфляция в 20 странах, входящих в Еврозону, по-прежнему значительно превышает целевой уровень в 2%, установленный Европейским центральным банком (ЕЦБ).

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