5 миллионов пчел вылетели из ульев из-за ДТП в Канаде

By Euronews

Миллионы пчел вылетели из ульев, которые были плохо закреплены в кузове грузовика

Пять миллионов пчел вылетели из ульев, упавших с грузовика в канадском Берлингтоне. Полиция призвала водителей и соседей закрыть двери и окна. Тяжелых последствий удалось избежать.

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"Я проснулся от того, что жена сказала, что снаружи что-то происходит. Пчелы или что-то в этом роде", - рассказывает местный житель Дэйв Ллойд.

За несколько часов пчеловоды смогли отловить почти всех пчел, хотя сотни из них погибли в ДТП.

"Они общаются посредством обоняния, зрения и прочего, так что найдут дорогу домой", - говорит пчеловод Люк Петерс.

Больше всего пострадал водитель грузовика, которого пчелы ужалили более ста раз.