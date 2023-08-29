Британские музыканты страдают из-за "брексита"

By Euronews

"Брексит" серьезно осложнил жизнь британским музыкантам - они сталкиваются с бюрократическими трудностями и сокращением карьерных возможностей

Саймон Уоллфиш, профессиональный британский оперный певец сейчас живет в Берлине. Он принял решение переехать в Германию вместе со своей семьей, чтобы преодолеть те барьеры для музыкантов, которые, по его словам, возникли в результате "брексита".

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Саймон Уоллфиш: "Это просто факт, с которым мы столкнулись: то, что раньше было возможно - получить звонок в пятницу, а с понедельника начать работать в другой европейской стране, - теперь невозможно. Это бесит и выглядит совершенно бессмысленным".

После "брексита" британские музыканты сталкиваются с многочисленными проблемами получения виз и разрешений на работу в других странах, кроме того возросли командировочные расходы.

Шенгенские визы ограничивают пребывание профессионалов на территории ЕС всего 90 днями в течение полугода. В торговом соглашении между Великобританией и ЕС также отсутствуют положения о краткосрочных поездках для внештатных творческих специалистов.

"Мы просто выстрелили себе в ногу", - считает Уоллфиш.

Саймон, который продолжает выступать по всей Европе, считает себя одним из счастливчиков. Он воспользовался тем, что его бабушка когда-то покинула Германию.

Анита Ласкер-Уоллфиш, еврейка немецкого происхождения, бывшая узница Освенцима, понимает и поддерживает решение внука принять гражданство ФРГ.

Анита Ласкер-Уоллфиш: "Он настоящий европеец - эти люди, идя на "брексит", ни о чем не думали. Что касается нас, то это абсолютно практическое решение. Немец, англичанин? Он - европеец".

Люк Ханрахан, Euronews:"Здесь, в Королевском Альберт-холле, влияние "брексита" на музыкальную индустрию очевидно. Недавний опрос, проведенный независимым союзом музыкантов, показал, что британские музыканты сталкиваются с сокращением возможностей в ЕС. Половина из них отмечает сокращение возможностей в Европе после "брексита", а четверть вообще не может выступать в странах Евросоюза".

Баритон Шон Пертелл был слишком молод, чтобы голосовать на референдуме по выходу страны из ЕС. Недавно его пригласили на работу в датский оперный театр. Но из-за сложностей с визой поехать туда он так и не смог.

Шон Пёртелл, оперный певец:"Они были абсолютно честны. Они сказали, что из-за "брексита" и моего паспорта гражданина Великобритании мне будет сложнее приехать. Они выбрали меня первым, но я просто не успел вовремя".

Шон сейчас подает заявление на получение паспорта Евросоюза благодаря своим ирландским корням.

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Но британские музыканты, у которых нет такой возможности, требуют заключения с ЕС специального соглашения об отказе от виз, чтобы иметь возможность продолжать выступать в Европе.