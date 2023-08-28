"У меня есть мечта". 60 лет спустя

28 августа 1968 года состоялся Марш на Вашингтон за гражданские права, на котором Мартин Лютер Кинг произнёс свою знаменитую речь. По этому случаю в столице США прошла акция с участием родственников активиста.

60 лет назад Мартин Лютер Кинг-младший произнёс знаменитую речь _"У меня есть мечта"._По этому случаю в центре американской столицы прошла акция, собравшая тысячи людей.

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Она стала предвестником годовщины Марша на Вашингтон - ключевого события движения за расовую справедливость и равенство в истории США.

Активисты и родственники Кинга подчеркнули актуальность его речи и то, что и сегодня она особенно находит отклик в сердцах американцев.

28 августа 1963 года по приблизительным оценкам 250 тысяч людей вышли на демонстрацию за гражданские права.

Именно тогда со ступеней Мемориала Линкольну Лютер Кинг-младший произнёс спич, который и по сей день считается шедевром ораторского искусства. Знаменитый активист в нём изложил своё видение будущего, в котором торжествует демократия, в котором нет места дискриминации, а белокожие и темнокожие американцы наделены равными правами.

В рамках мероприятий, посвящённых юбилею, президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис встретятся с организаторами марша 63 года и детьми Мартина Лютера Кинга.