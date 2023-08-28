Из-за схода оползня парализовано сообщение между Францией и Италией. Испания во власти шторма

В популярной у туристов долине Морьен, во французском департаменте Савойя, с гор сошло около 700 кубометров грунта. На средиземноморском побережье Испании борются с последствиями шторма. Власти призывают жителей "проявлять осторожность".

В результате мощного шторма, обрушившегося на Балеарские острова, несколько человек получили травмы, сообщается о столкновении катеров, отменены авиарейсы.

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С воскресенья экстренные службы выполнили более 400 выездов. В муниципалитете Кальвия на Мальорке пострадала беременная женщина, которую придавило упавшим дорожным знаком. Двоих подростков унесло в море с пляжа Ильетас, их удалось спасти.

Из-за сильного ветра, порывы которого достигали 120 км/ч, 330-метровое круизное судно Britannia, пришвартованное в порту Пальмы, столкнулось с нефтяным танкером. Обошлось без пострадавших и серьёзного ущерба.

BBC со ссылкой на представителей компании P&O Cruises сообщает, что из-за "структурных проблем" с одной из спасательных шлюпок, части пассажиров предложено вернуться в Англию на самолёте.

На острове Ибица паром Ciudad de Mahón получил пробоину в корпусе, врезавшись в причал во время стоянки в порту.

Ливни с ветром и градом затронули также материковую Испанию, в особенности Каталонию и автономное сообщество Валенсию.

Ливни с ветром и градом затронули также материковую Испанию, в особенности Каталонию и автономное сообщество Валенсия.

Оползень во Франции

Во французских Альпах в долине Морьен произошёл сход порядка 700 кубометров горной породы.

СМИ со ссылкой на оператора SNCF пишут, что железнодорожное сообщение между Францией и Италией будет прервано как минимум до четверга.

Из-за оползня перекрыты также дорога местного значения и автострада A43.

"Мы знали, что подобное может произойти, движение грунта ускорилось из-за сильных дождей, прошедших в последние несколько дней", – говорит Иван Ганьер, директор по эксплуатации дороги в долине Морьен (департамент Савойя).

В прошлом году французские специалисты насчитали в Альпах около 250 высокогорных обвалов, тогда как до начала 1990-х годов это явление практически не встречалось.

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Град на юге Германии

Над Баварией на выходных пронеслись ливни с градом до 8 см. В ряде населённых пунктов власти объявили чрезвычайное положение.

В одном из муниципалитетов ветром сорвало крышу дома престарелых, более сотни постояльцев были эвакуированы.

Больше всего от удара стихии пострадал городок Бад-Байерзойен: там повреждено 80% зданий.