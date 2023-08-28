Макрон обозначил дипломатам внешнеполитические приоритеты

By Euronews

В понедельник Эммануэль Макрон принимал французских послов в Елисейском дворце. Он обозначил стратегию и приоритеты Франции в дипломатии и внешней политике и коснулся ситуации в Украине и Нигере.

Анелиз Боржес, международный корреспондент Euronews:

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В этот понедельник президент Республики Эммануэль Макрон принимал французских послов в Елисейском дворце в Париже. Традиция существовала до Макрона: французские президенты часто прибегали к этому в прошлом, чтобы обозначить стратегию и приоритеты Франции в дипломатии и внешней политике.

В этот понедельник Эммануэль Макрон говорил не только о будущих задачах французского дипломатического корпуса, но и о проблемах, с которыми дипломаты столкнулись в своей работе в течение последнего года.

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Он упомянул страны, где разразились кризисы, включая Гаити, Судан и, конечно же, Украину. Президент говорил о необходимости мира в Украине, подчеркнув, что просто прекращение огня не приведет к прочному миру. Он сказал, что окончание военных действий в Украине должен быть хорошо спланированным проектом, согласованным пакетом новых гарантий, гарантий безопасности для Украины и Европы.

Эммануэль Макрон также затронул ситуацию в Нигере, где тысячи людей вышли на улицы, требуя вывода французских войск после того, как военная хунта потребовала отставки французского посла. Ультиматум был отвергнут Парижем, заявившим, что военные не имеют права выдвигать подобные требования.

Макрон заявил, что французы находятся на правильной стороне истории, поддерживая законно и демократически избранного президента Мохаммеда Базума. Он подчеркнул, что само существование таких стран, как Нигер, а также Буркина-Фасо и Мали, было гарантировано только благодаря присутствию французских войск, благодаря обязательствам, которые французы взяли на себя по просьбе правительств этих стран.

Он также отметил, что сейчас французы пересматривают партнерские отношения и своих партнеров в регионе.