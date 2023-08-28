По Ливии прокатилась волна протестов после того, как стало известно о тайной встрече глав израильского и ливийского внешнеполитических ведомств.

Уличными протестами и беспорядками отреагировали ливийцы на новость о встрече министров иностранных дел Израиля и Ливии. Манифестации прошли в Триполи и других крупных городах на западе страны. Демонстранты пытались взять штурмом штаб-квартиру МИД. Местные СМИ сообщают о нападении на резиденцию премьер-министра в Триполи.

РЕКЛАМА

В понедельник глава Правительства национального единства Абдель Хамид Дбейба уволил министра иностранных дел. Поводом стала тайная встреча Наджлы Аль-Мангуша с израильским коллегой Эли Коэном.

Первые в истории переговоры глав внешнеполитичеких ведомств двух стран состоялись на прошлой неделе в Италии.

Израиль сообщил, что стороны обсуждали важность сохранения наследия еврейской общины Ливии, включая реконструкцию синагог и кладбищ, вопросы сотрудничества по гуманитарным вопросам, в сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами.

Триполи, в свою очередь, называет встречу “неподготовленной", "неофициальной" и "случайной". В заявлении властей говорится, что взаимодействие между Аль-Мангуш и Коэном не включало "никаких переговоров, соглашений или консультаций".

Ливия не признаёт независимость Израиля. Дипломатические отношения между странами не установлены.