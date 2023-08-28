Лампедузу разгрузят от беженцев, людей развозят по Италии

By Euronews

Лампедуза, ворота в Италию - всегда перегруженный мигрантами остров. Сейчас власти наладили трансфер беженцев по разным регионам страны.

Они прибывают сюда, на итальянскую Лампедузу, но потом отправляются в другие регионы страны: трансфер мигрантов - единственный способ снизить нагрузку на местный центр приема беженцев, почти все время переполненный.

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Эту группу доставили на пароме в сицилийский город Порто-Эмпедокле - после суток, проведенных на острове. Большинство приезжающих - выходцы из стран к югу от Сахары. Их путь в Европу лежит через Тунис.

"Тунисцы не хотели меня видеть… мы им не нравились, не чувствовали себя желанными гостями. Вот почему мы уехали. Меня в пустыню не отправили, а мои друзья там побывали. И мы знаем, что там погибли люди", - вспоминает женщина из Кот-д-Ивуара.

"А я покинула Буркина-Фасо из-за войны, поехала в Тунис, чтобы иметь возможность оттуда отправиться в Италию, - рассказывает еще одна мигрантка. - Я там не продержалась, было очень сложно, они не любят чернокожих".

Джорджа Орланди, Euronews: "Местные жители испытывают смешанные чувства по поводу мигрантов, приехавших на остров. Они признают, что сегодня власти лучше, чем раньше управляют потоками беженцев.С одной стороны, кажется, что люди привыкли видеть мигрантов но с другой, они признаются, что обеспокоены репутацией острова и мнением приезжих".

А вот мнение живущего на Лампедузе итальянца. "Со стороны местных здесь - огромная солидарность, она заслуживает нобелевской премии мира, - убежден он. - Но с наступлением лета многие гости острова отменяют поездки, возможно, из-за негативного образа этого места. И это может принести местным предпринимателям проблемы".

Первые мигранты начали высаживаться на Лампедузе еще в начале 90-х. Так что гостеприимство - в генах местных жителей. Когда здесь еще не было центра приема людей, беженцев порой встречали обычные семьи.