Симона Байлз установила рекорд по победам в многоборье в США

By Euronews

Американская гимнастка Симона Байлз установила рекорд по числу золотых медалей в многоборье на чемпионате США. Предыдущий продержался 90 лет

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз установила рекорд по победам на чемпионатах США в многоборье среди женщин и мужчин.

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На турнире в Сан-Хосе она завоевала восьмую золотую медаль, побив рекорд Альфреда Йохима, который выиграл свое седьмое золото в 1933-м году.

В этом году Байлз вернулась в спорт после двухлетней паузы. На Олимпиаде в Токио она снялась с соревнований из-за психологических проблем.

Американка является 19-кратной чемпионкой мира - это также абсолютный рекорд.