Афганистан: ажиотаж вокруг паспортных столов

By Euronews
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Длинные очереди выстроились к афганским паспортным столам после того, как власти решили значительно увеличить квоты на выдачу документов
Тысячи людей ринулись в паспортный стол в городе Герате на западе Афганистана в надежде получить документы после того, как правящее движение "Талибан" объявило об увеличении квоты.
Если раньше она составляла 100-150 паспортов в день, то сейчас - более тысячи. Офис оказался переполнен, и талибы, чтобы разогнать толпу, даже стали стрелять в воздух.
Месяц назад были введены ограничения на выдачу паспортов для некоторых категорий граждан.
Это вызвало широкое недовольство. Многим паспорта необходимы для получения медицинской помощи, за которой афганцы едут в соседний Иран.