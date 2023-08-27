Афганистан: ажиотаж вокруг паспортных столов

By Euronews

Длинные очереди выстроились к афганским паспортным столам после того, как власти решили значительно увеличить квоты на выдачу документов

Тысячи людей ринулись в паспортный стол в городе Герате на западе Афганистана в надежде получить документы после того, как правящее движение "Талибан" объявило об увеличении квоты.

РЕКЛАМА

Если раньше она составляла 100-150 паспортов в день, то сейчас - более тысячи. Офис оказался переполнен, и талибы, чтобы разогнать толпу, даже стали стрелять в воздух.

Месяц назад были введены ограничения на выдачу паспортов для некоторых категорий граждан.

Это вызвало широкое недовольство. Многим паспорта необходимы для получения медицинской помощи, за которой афганцы едут в соседний Иран.