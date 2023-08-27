В Австралии разбился вертолет с американскими морскими пехотинцами

By Euronews

Трагедия на американо-австралийских военных учениях: при крушении вертолета погибли 3 морпеха США, 5 госпитализированы в тяжелом состоянии

3 американских морских пехотинца погибли и 20 получили ранения в результате крушения военного вертолета во время учений в Австралии.

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Всего на борту находились 23 человека. 5 доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал произошедшее "прискорбным инцидентом", однако призвал дождаться выводов компетентных органов о причинах произошедшего.

В прошлом году четверо морских пехотинцев США погибли в Норвегии, когда их вертолет разбился в ходе учений НАТО.