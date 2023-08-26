Космический корабль Crew Dragon отправился к МКС

Экипаж астронавтов из США, Дании, Японии и РФ прибудет на Международную космическую станцию в воскресенье, 27 августа. На МКС они проведут шесть месяцев.

Компания SpaceX запустила утром 26 августа пилотируемый корабль Crew Dragon к Международной космической станции.

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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала к МКС с космодрома в Космическом центре Кеннеди (штат Флорида).

Экипаж состоит из четырех человек: по одному представителю НАСА, европейского и японского космических агентств, а также российской госкорпорации "Роскосмос".

Члены экипажа проведут на МКС полгода, занимаясь научными исследованиями и обслуживанием станции.

"SpaceX, спасибо за поездку. Это было потрясающе", - сказала командир экипажа , астронавт НАСА Жасмин Могбели после старта.

"У нас на борту члены экипажа из четырех разных стран - Дании, Японии, России и США, но мы - единая команда с общей миссией", - подчеркнула Могбели.

"Это действительно волнующий момент. И, конечно, от имени ЕКА я хотел бы поздравить всех наших партнеров [...] с достижением этой важной вехи и этим замечательным запуском", - сказал гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер.

Запуск космического корабля к МКС должен был состояться 17 августа, но дважды откладывался по техническим причинам.

В середине сентября на МКС с "Байконура" на пилотируемом корабле "Союз МС-24" отправятся еще двое россиян и астронавт НАСА.