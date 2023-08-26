Ставки останутся высокими столько, сколько необходимо - глава ЕЦБ

By Euronews

Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США полны решимости снизить инфляцию до 2% и для достижения этой цели намерены поддерживать высокие ставки, заявили руководители регуляторов на международной экономической конференции

Процентные ставки в еврозоне должны оставаться настолько высокими и так долго, насколько это необходимо. Об этом на симпозиуме в Джексон-Хоуле заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард.

РЕКЛАМА

За последний год ключевая ставка в зоне евро выросла с 0,5% до 3,75%. Это самое резкое повышение с момента запуска единой европейской валюты. Лагард настаивает, что, несмотря на уже достигнутый прогресс, инфляция по-прежнему далека от заветной цели в 2%. Сегодня в среднем по еврозоне она составляет 5,3%.

Те же средства по борьбе с инфляцией выбирает и Федеральная резервная система США, сообщил ее председатель Джером Пауэлл.

В пятницу он заявил, что для достижения целевых показателей предстоит пройти долгий путь, но не исключил, что на следующем заседании ФРС сохранит ставку на том уровне, на котором она находится сейчас, вместо того, чтобы повышать ее дальше.