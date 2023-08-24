Зимбабве: выборы продлены из-за наплыва желающих

В Зимбабве явка на всеобщие выборы оказалась выше ожидаемой. Власти продлили голосование на день.

В Зимбабве на день продлили голосование на всеобщих выборах, чтобы предоставить возможность высказаться каждому. Власти отмечают, что явка избирателей оказалась выше ожидаемой.

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На выборы (а в Зимбабве сразу голосуют за президента, парламент и муниципалитеты) вышли 11 кандидатов, но реальная борьба идет, как и в 2018 году, между действующим президентом Эммерсоном Мнангагвой и оппозиционной "Гражданской коалицией за перемены" Нельсона Чамизы. Если первый тур не выявит победителя, то в октябре в стране пройдет второй.