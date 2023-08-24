Дом Гитлера на службу обществу? Многие против

В Австрии идут дебаты вокруг программы реконструкции дома, где родился Адольф Гитлер. Власти намерены сделать там учебный центр для полицейских. Многие против, так как сам Гитлер мечтал именно об этом.

Дом в австрийском Браунау, где родилcя и жил в раннем детстве Адольф Гитлер, остается головной болью для властей. Менее чем за полтора месяца до старта реконструкции здания (а в нем планируется сделать учебный центр для полицейских) муниципалитет столкнулся с протестами части общества. Людей настораживает, что де-факто выполняется воля диктора.

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"Наше решение о доме не должно ни в малейшей степени отражать его волеизъявление", - заметил режиссер Гюнтер Швайгер. Для своего документального фильма, который покажут у ворот дома, он исследовал архивные материалы и нашел прямое указание Гитлера о том, что его родовое гнездо должно служить государству.

Власти со своей стороны говорят, что переоборудование особняка станет символическим жестом. Реконструкция должна стартовать в октябре и завершиться в 2025. Ремонт обойдется в 20 миллионов евро.