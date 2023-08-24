Война в Украине - инсценировка?

Каким образом вирусное видео, на котором солдаты спасают раненого товарища, вызвало обвинения в инсценировке войны в Украине? Разбираемся в "Кубе".
София Хаценкова:
Вирусный видеоролик, на котором люди, одетые в боевую форму, вытаскивают раненого в безопасное место, был распространен на разных языках - от русского до английского и французского, в различных социальных сетях.
Поскольку на заднем плане появляется женщина с камерой, некоторые пользователи предположили, что это видео - доказательство того, что украинские вооруженные силы инсценируют кадры войны.
На ролике присутствует фигурирует подпись российского военного Telegram-канала. Мы обнаружили, что видео впервые было размещено на этом аккаунте в конце июля.
Выполнив обратный поиск изображений, мы обнаружили, что это же видео было размещено на TikTok аккаунтом, в котором показано обучение гражданского населения Украины. Подпись к видео гласит: "Лучше проверить себя и реально оценить свои силы во время выполнения учебных заданий".
Главная подсказка - в хэштегах к ролику, среди которых упоминается Кременчук - город в центральной Украине на берегу Днепра. И еще один хэштег: DFTG12.
Мы погуглили и нашли страницу в Facebook этого учебно-тренировочного центра, расположенного в городе Кременчуг. Согласно описанию, в центре проводится базовая военная подготовка гражданских лиц.
Мы обнаружили оригинальное видео, опубликованное 24 июля на их странице в Facebook.
Руководитель учебного центра сообщил в интервью AFP, что видео, на котором участники программы обучения тренируются вытаскивать раненого из зоны боевых действий, было снято в рекламных целях.
В июне Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу в центральной части Украины - ровно через год после смертоносного удара по торговому центру в том же городе.
По меньшей мере 22 человека были убиты в торговом центре "Амстор" во время российского ракетного удара 27 июня 2022 года.
Ложные утверждения о том, что российские атаки в Украине - инсценировка, распространенный нарратив прокремлевской пропаганды, который "Куб" неоднократно опровергал. Недавно "Куб" развенчал видеоролик, в котором утверждается, что нападение на собор в Одессе (юг Украины) было инсценировкой, поскольку на видео женщина слишком легко подбирает обломки.
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