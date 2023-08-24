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Выявлены попытки поджога вблизи Афин

Тушение пожара в районе горы Парнис
Тушение пожара в районе горы Парнис Авторское право Thanassis Stavrakis/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Ирина Шелудкова
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За последние сутки в районе горы Парнис пожарные боролись с 12 очагами возгорания. Арестован один из задержанных ранее подозреваемых.

В четверг утром в окрестностях Афин было совершено девять попыток поджога   лесного массива на склонах горы Парнис в районе Авлонас. 

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Были задержаны четверо подозреваемых, один из них арестован. 

Разгневанный министр гражданской защиты Греции Василис Кикилиас сообщил, что возгорания начались одновременно в разных местах. 

"Какие-то подлые поджигатели устроили пожары, ставящие под угрозу лесные массивы, имущество и, прежде всего, человеческие жизни. [...] Расследование пожарной службы, греческой полиции и разведки сделает все возможное, чтобы арестовать поджигателей. Вы совершаете преступления против страны, вам это не сойдет с рук, мы вас найдем, вы ответите перед судом" — заявил министр. 

С начала года в Греции  из-за беспрецедентных лесных пожаров сгорело уже свыше 120 тысяч гектаров природных насаждений. За последние сутки спасатели боролись с 12 очагами возгорания вблизи горы Парнис. По всей Греции 60 пожарных получили ранения.

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