Шестая подряд атака дронов на Москву, жертвы в Белгороде и Лимане, обстрел Одессы

Российская ПВО сбила три украинских беспилотника в окрестностях Москвы - столица РФ подвергается атакам уже шестой день подряд. Местные власти сообщили о гибели мирных жителей с обеих сторон войны, в Лимане и Белгороде.

Этот последний налёт произошёл через несколько часов после того, как три человека погибли и двое получили ранения в результате российских обстрелов двух деревень в районе города Лиман на востоке Украины.

РЕКЛАМА

В Москве один беспилотник "был нейтрализован средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити", не вызвав при этом никаких жертв", сообщило Министерство обороны РФ в Telegram, обвинив Киев в том, что он стоит за этой атакой.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, повреждено несколько окон двух пятиэтажных домов, экстренные службы осматривают периметр, сообщил он на своей странице в Telegram.

Ранее российское информационное агентство РИА "Новости" сообщило, что в деловом районе "Москва-Сити" на западе столицы, примерно в 5 км от Кремля, раздался "взрыв".

На краю небоскреба, судя по всему, было разрушено окно, а стекло вокруг него почернело, заметил на месте происшествия фотограф AFP, а район был оцеплен сотрудниками милиции.

Шестой день подряд

Еще два аппарата были уничтожены средствами ПВО в Можайском районе, расположенном в 12 км от центра Москвы, и в столичном регионе Химки, примерно в 20 км к северо-западу от Кремля, сообщили в Минобороны.

По данным РИА "Новости", корпус беспилотника, сбитого в Химках, повредил крышу и окна жилого дома, а также стену нежилого здания, в котором расположены магазины, но никто не пострадал.

Авиасообщение в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково было ненадолго остановлено, после чего возобновилось, сообщило государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В настоящее время территория России практически ежедневно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов, а Москва и ее область - с пятницы каждый день.

В пятницу силами ПВО был сбит беспилотник, который упал в районе Выставочного центра, примыкающего к небоскребам Москва-Сити.

В течение лета другие летательные аппараты были уничтожены над деловым районом Москвы, крупнейшим в российской столице, а в мае два беспилотника были сбиты в районе Кремля.

Власти Белгорода сообщают о погибших в ходе обстрела

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Телеграме о трех погибших "в результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа". Сообщив изначально, что "пострадавших нет", затем Гладков написал: "ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью".

РЕКЛАМА

Атака российских дронов повредила зерновую инфраструктуру в Одесской области

В результате атаки российских беспилотников ночью была повреждена украинская зерновая инфраструктура в южной части Одесской области, сообщил в среду утром губернатор области Олег Кипер.

Россия "в течение трех часов атаковала юг Одесской области ударными беспилотниками", - сообщил г-н Кипер в Telegram, пояснив, что "производственные и перевалочные комплексы" пострадали без жертв среди гражданского населения.

По его словам, на площади 700 м2 возник пожар, который удалось ликвидировать.

Среди поврежденных объектов - "зернохранилища", где хранится зерно, - сказал г-н Кипер.

В общей сложности армия уничтожила девять беспилотников "Шахед-136/131" с восточного побережья Азовского моря, сообщили в Telegram Силы обороны Юга Украины.

РЕКЛАМА

После того как в июле Москва вышла из соглашения о поставках зерна, которое позволяло Украине экспортировать зерно, несмотря на конфликт, Россия усилила бомбардировки украинской портовой инфраструктуры.

Со своей стороны, Киев использовал беспилотники для нанесения ударов по российскому флоту, нефтяному танкеру и мостам, ведущим в Крым, аннексированный Украиной в 2014 году.

Украина также организовала морской коридор для грузового судна "Йозеф Шульте", которое на прошлой неделе достигло Турции, не подвергшись нападению со стороны России.

Лиман и столкновения на море

В Украине вечером во вторник российские войска "нанесли удар по селам вокруг Лимана" на востоке Украины: "три человека убиты и один ранен в Торском, еще один мирный житель ранен в Закитном", написал в Telegram глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко.

"По предварительным данным, захватчики атаковали поселки из артиллерии", - написала на своей странице в Facebook прокуратура Донецкой области.

РЕКЛАМА

В Торском погибли две женщины и мужчина в возрасте от 63 до 88 лет, которые в момент удара сидели на скамейке, добавили в прокуратуре.

Во вторник Москва также заявила, что отразила вооруженное вторжение с территории Украины в приграничный Брянский район.

В Черном море, где участились морские столкновения после того, как Москва захлопнула дверь в соглашении об экспорте украинского зерна, Россия сообщила во вторник, что "уничтожила" два украинских военных судна.

Министерство обороны РФ пояснило, что оно потопило украинское военное судно в подконтрольном ему районе Черного моря, а также украинский катер американского производства у острова Змеиный, который Киев освободил в 2022 году.