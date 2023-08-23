EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

СМИ: генерал Суровикин уволен

Генерал Суровикин, по сообщениям, перейдет на другой пост.
Генерал Суровикин, по сообщениям, перейдет на другой пост. Авторское право screenshot Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVKvkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

СМИ и соцсети сообщают со ссылкой на свои источники об увольнении генерала Суровикина с должности командующего ВКС и называют имя преемника.

Сразу несколько источников сообщают о снятии генерала армии Сергея Суровикина с должности  главкома Воздушно-космических сил России. 

РЕКЛАМА

Эта же новость циркулирует и в Телеграм-каналах, в том числе в близких к Генштабу России.

Названо имя преемника: временно обязанности Суровикина переданы генерал-полковнику Виктору Афзалову. В конце июня СМИ сообщали о задержании и даже аресте Суровикина, увязывая это с кадровой чисткой после мятежа ЧВК Вагнера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отказался комментировать  ситуацию, переадресовав журналистов в Министерство обороны.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Под Москвой сбиты беспилотники, в Чёрном море уничтожен разведывательный катер ВСУ

БПЛА снова атаковали Москву

Вторая за три дня атака беспилотников, и снова пострадала башня "Москва-Сити"

Москва Вторжение россии в украину Вагнер