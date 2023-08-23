СМИ: генерал Суровикин уволен

СМИ и соцсети сообщают со ссылкой на свои источники об увольнении генерала Суровикина с должности командующего ВКС и называют имя преемника.

Сразу несколько источников сообщают о снятии генерала армии Сергея Суровикина с должности главкома Воздушно-космических сил России.

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Эта же новость циркулирует и в Телеграм-каналах, в том числе в близких к Генштабу России.

Названо имя преемника: временно обязанности Суровикина переданы генерал-полковнику Виктору Афзалову. В конце июня СМИ сообщали о задержании и даже аресте Суровикина, увязывая это с кадровой чисткой после мятежа ЧВК Вагнера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отказался комментировать ситуацию, переадресовав журналистов в Министерство обороны.