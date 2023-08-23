Греция, Турция, Италия: борьба с огнём на нескольких фронтах

В среду, пятый день подряд, греческие пожарные вели борьбу с огнём сразу на нескольких фронтах: пламя подступило к северным пригородам Афин. В соседней Турции в проливе Дарданеллы из-за лесного пожара второй день подряд было приостановлено морское сообщение.

В среду, пятый день подряд, греческие пожарные вели борьбу с огнём сразу на нескольких фронтах.

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Жители афинских пригородов Фили и Ано Лиосия проснулись в дыму: накануне здесь сгорели несколько домов и была объявлена эвакуация. Утром в среду приказ об эвакуации были отдан жителям других кварталов на окраине Афин, в том числе Мениди, где расположены три дома престарелых.

Пожар бушует у подножия горы Парнес (по-гречески Парнита) - второго из трех холмов, окружающих Афины. Здесь расположен самый большой в окрестностях греческой столицы национальный заповедник.

По-прежнему тяжёлой остаётся ситуация в Александруполисе, в окрестностях которого накануне были найдены тела девятнадцати мигрантов, среди которых, по данным полиции, двое детей.

Не легче ситуация и в соседней с Грецией Турции. В проливе Дарданеллы в среду из-за лесного пожара второй день подряд было приостановлено морское сообщение, сообщил министр сельского и лесного хозяйства.

Пожарные и жители пытаются потушить пожар в городе Чанаккале, на северо-западе Турции, 23 августа 2023 г. Ugur Yildirim/dia images

Пролив закрыли в обоих направлениях, чтобы не подвергать опасности восемь самолетов и 26 вертолетов, которые продолжают поставлять воду для тушения пожара площадью полторы тысячи гектаров. По данным губернатора северо-западной провинции Чакаккале, здесь эвакуированы более 1200 жителей девяти деревень и университетского городка. 83 человека, пострадавших от дыма, были на короткое время госпитализированы.

В Италии пожарные ведут борьбу с двумя очагами возгорания на холмах недалеко от города Сан-Ремо. В тушении принимают участие до 40 пожарных, три самолета Canadair и вертолеты.

В среду в 17 городах объявлен красный уровень опасности из-за высоких температур. По данным Министерства здравоохранения Италии, во Флоренции ожидается температура 39 градусов по Цельсию.

В Испании пожар, бушующий с 15 августа на острове Тенерифе, "в основном стабилизирован", но всё ещё не взят под контроль, сообщили местные власти.

На сегодня его площадь составляет почти 15 тысяч га, т.е. до 7% острова. Это самый крупный лесной пожар в Испании с начала года. Борьбу с ним продолжают вести до 300 пожарных и военных при поддержке 18 самолетов. Огонь привёл к эвакуации более 12 тысяч человек, многие из которых уже начали возвращаться в родные дома.