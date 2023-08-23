В Германии принят законопроект, упрощающий смену пола

Правительство Германии приняло законопроект, упрощающий смену пола. Для смены имени и пола отныне достаточно заполнить заявление в отделах записи актов гражданского состояния. В отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, сделать запрос смогут только родители или опекуны.
Проект "гендерного самоопределения" (его еще предстоит рассмотреть парламенту), направлен на то, чтобы "облегчить трансгендерам, интерсексуалам и небинарным людям изменение пола и имени в записях актов гражданского состояния", говорится в пресс-релизе немецкого министерства по делам семьи.
Для смены имени и пола отныне достаточно заполнить заявление в отделах записи актов гражданского состояния. Это один из флагманских социальных проектов социал-демократической коалиции канцлера Олафа Шольца, наряду с недавней контролируемой легализацией марихуаны, отмечают наблюдатели. Таким образом, Германия присоединяется к Бельгии, Испании, Ирландии, Люксембургу и Дании, ранее принявших принцип самоопределения
Это решение "представляет собой великий момент для трансгендерных и интерсексуальных людей в Германии", - приветствовала министр по делам семьи Лиза Паус.
Однако законопроект - давнее требование ЛГБТК+ сообщества - вызвал полемику, особенно в консервативных кругах.
Трансидентичность больше не психическое заболевание
Данный документ призван заменить предыдущее законодательство, принятое в 1980-х годах, в соответствии с которым трансидентичность фактически считалась психическим заболеванием.
В соответствии с ним люди, желавшие изменить свой пол, должны были пройти два психологических теста и ответить на ряд очень интимных вопросов о своей сексуальной жизни. В конечном итоге решение о том, разрешать или нет смену пола, принимал судья. Конституционный суд в 2010-х годах отменил требование о стерилизации и хирургическом вмешательстве перед сменой пола.
В отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, сделать запрос смогут только их родители или опекуны. Лица, достигшие 14 лет, смогут запросить смену пола самостоятельно, но с согласия родителей, в противном случае решение должен будет принять суд.
Предусмотрен также период на размышление. Только по истечении трех месяцев изменение пола будет внесено в реестр актов гражданского состояния.
Повторное заявление о смене пола можно будет подать только через год, чтобы "гарантировать серьезность запроса", говорится в тексте закона.
Калле Хюмпфнер, представитель федеральной ассоциации по защите прав трансгендеров (BVT), назвал законопроект "исторической возможностью", которая впервые уважает права ЛГБТК+ сообщества.
CDU/CSU: законопроект не лишен недостатков
При этом консервативная оппозиция CDU/CSU считает, что законопроект заходит слишком далеко.
"Само название закона о самоопределении предполагает, что люди должны свободно выбирать свою сексуальную идентичность. Для большинства населения эта идентичность не подвергается сомнению", - говорится в заявлении лидеров партий. По их мнению, кандидаты на смену пола должны сначала проконсультироваться со специалистами, а сам процесс должен быть предназначен только для совершеннолетних.
Некоторые феминистские движения также выступают против проекта, указывая на риск того, что потенциально жестокие мужчины могут воспользоваться новыми правилами, чтобы получить доступ в места, предназначенные для женщин.
80-летняя Алиса Шварцер, известная немецкая феминистка, которая уже неоднократно выступала против трансгендерности в своем журнале Emma, в интервью Der Spiegel заявила, что опасается, что закон подтолкнет молодых людей к смене пола только потому, что это "модно".
Президент профсоюза работников тюрем Германии Рене Мюллер также призвал установить четкие правила содержания трансгендеров в тюрьмах. "Никогда нельзя гарантировать, что сменой пола не будут злоупотреблять, например, для того, чтобы воспользоваться якобы менее суровыми условиями содержания в женских тюрьмах", - заявил он недавно в популярной газете Bild.