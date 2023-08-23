Война в Украине - инсценировка?

Каким образом вирусное видео, на котором солдаты спасают раненого товарища, вызвало обвинения в инсценировке войны в Украине? Разбираемся в "Кубе".

София Хаценкова:

РЕКЛАМА

Вирусный видеоролик, на котором люди, одетые в боевую форму, вытаскивают раненого в безопасное место, был распространен на разных языках - от русского до английского и французского, в различных социальных сетях.

"The militants are very brave and courageous. No one is being abandoned" ... And, oh, sorry, the camera person got into the shot, let's do it again! Oscar-worthy actors serve in the AFU! Posted by Ankhil шүлэг %% on Wednesday, July 26, 2023

Поскольку на заднем плане появляется женщина с камерой, некоторые пользователи предположили, что это видео - доказательство того, что украинские вооруженные силы инсценируют кадры войны.

На ролике присутствует фигурирует подпись российского военного Telegram-канала. Мы обнаружили, что видео впервые было размещено на этом аккаунте в конце июля.

Выполнив обратный поиск изображений, мы обнаружили, что это же видео было размещено на TikTok аккаунтом, в котором показано обучение гражданского населения Украины. Подпись к видео гласит: "Лучше проверить себя и реально оценить свои силы во время выполнения учебных заданий".

Главная подсказка - в хэштегах к ролику, среди которых упоминается Кременчук - город в центральной Украине на берегу Днепра. И еще один хэштег: DFTG12.

Мы погуглили и нашли страницу в Facebook этого учебно-тренировочного центра, расположенного в городе Кременчуг. Согласно описанию, в центре проводится базовая военная подготовка гражданских лиц.

Мы обнаружили оригинальное видео, опубликованное 24 июля на их странице в Facebook.

Руководитель учебного центра сообщил в интервью AFP, что видео, на котором участники программы обучения тренируются вытаскивать раненого из зоны боевых действий, было снято в рекламных целях.

В июне Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу в центральной части Украины - ровно через год после смертоносного удара по торговому центру в том же городе.

По меньшей мере 22 человека были убиты в торговом центре "Амстор" во время российского ракетного удара 27 июня 2022 года.

Ложные утверждения о том, что российские атаки в Украине - инсценировка, распространенный нарратив прокремлевской пропаганды, который "Куб" неоднократно опровергал. Недавно "Куб" развенчал видеоролик, в котором утверждается, что нападение на собор в Одессе (юг Украины) было инсценировкой, поскольку на видео женщина слишком легко подбирает обломки.

РЕКЛАМА

Больше фактов и расследований вы найдете на нашем сайте: euronews.com