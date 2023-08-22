ВСУ вошли в Работино и прорвали часть российских оборонительных сооружений

По оценкам ISW, украинские атаки на Работино имеют тактическое значение, поскольку продвижение украинских войск в этом районе может позволить им начать действовать уже за наиболее плотными российскими минными полями.

Украинские войска добились тактически значимых успехов на западе Запорожской области, продолжая контрнаступательные операции на административной границе Донецкой и Запорожской областей и на востоке Украины.

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Геолокаци_о_нные кадры, опубликованные 20 и 21 августа, свидетельствуют о том, что украинские войска достигли центральной части населенного пункта Работино (10 км к югу от Орехова) и прорвали часть российских оборонительных сооружений к югу от Малой Токмачки (9 км к юго-востоку от Орехова).

Украинская армия сообщает о "входе" в оккупированное Россией село, российские источники утверждают, что бои продолжаются.

По оценкам ISW, украинские атаки на Работино имеют тактическое значение, поскольку продвижение украинских войск в этом районе может позволить им начать действовать уже за наиболее плотными российскими минными полями. Продвижение украинских войск через поля в этом районе, вероятно, подтверждает эту оценку.

Настойчивое продвижение украинских войск в районе Работино также, вероятно, направлено на ослабление российских сил, которые приложили значительные усилия, ресурсы и личный состав для удержания позиций в этом районе.

Министерство обороны Великобритании сообщает, что российские военные, скорее всего, сформируют новую 18-ю общевойсковую армию из других подразделений, действующих в настоящее время в Херсонской области. Скорее всего, она будет состоять в основном из мобилизованных военнослужащих и будет сосредоточена на оборонительных операциях по обеспечению безопасности на юге Украины. Вероятно, Россия стремится высвободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях.

Существует реальная возможность того, что именно это привело к недавней передислокации воздушно-десантных войск из Херсона в район города Орехов, где идет ожесточенная борьба.