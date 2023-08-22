В нескольких километрах от линии фронта: как живет украинский Степногорск

Поселок городского типа Степногорск находится под постоянными обстрелами сил РФ. Выжить людям помогают спасатели.

Украинский Степногорск живет под постоянными обстрелами российских сил. Поселок городского типа расположен всего нескольких километрах от линии фронта. До войны здесь жили около пяти тысяч человек. Большинство из них были эвакуированы гражданскими спасателями.

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В течение нескольких месяцев они каждый день вывозили людей по дороге, которая становилась объектом российских обстрелов.

Роман Пономарев, начальник пожарной части поселка Степногорск:"Нас бил не только танк, но и самолеты, и минометы. Мы там все видели. Но пока тянешь машину или автобус с людьми, ты не собираешься сдаваться. Ты понимаешь, что надо тянуть, потому что за тобой другая колонна".

В декабре прошлого года российские военные перекрыли один из выездов для мирных жителей. Однако работы для спасателей не уменьшилось. Им приходится тушить пожары после обстрелов и помогать людям обустраивать убежища.

Роман Пономарев, начальник пожарной части поселка Степногорск:"Это место было для воды. Раньше это было водохранилище. Мы нашли его здесь, когда убирали территорию. А во время полномасштабного вторжения его было решено переоборудовать в бомбоубежище. Мы сделали все это. Этот спуск. Копали, пробивали, выкладывали".

За полтора года войны, конца которой не предвидится в краткосрочной перспективе, у спасателей накопилась усталость. За это время они потеряли двух своих коллег, и не исключают, что могут быть следующими. Но никто из них не опускает руки.