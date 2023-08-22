Умер итальянский певец Тото Кутуньо

В миланской больнице скончался известный певец Тото Кутуньо

Не стало Тото Кутуньо. Всемирно известный итальянский певец скончался в Милане в больнице Сан-Раффаэле. Смерть, как сообщается, наступила в результате продолжительной болезни, обострившейся в последние месяцы.

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Седьмого июля Кутуньо исполнилось 80 лет.

Музыкант прославился своей песней "L'italiano", представленной на фестивале в Сан-Ремо 1983 года. Он также стал победителем конкурса в Сан-Ремо (1980) и конкурса "Евровидение-1990" в Загребе.

Сальваторе Кутуньо родился в тосканском городке Фоздиново 7 июля 1943 года, в разгар Второй мировой войны, однако вскоре его семья переехала в регион Лигурия.

С самого раннего возраста будущий певец проявлял склонность к музыке. Поощряемый семьей, в шестидесятых годах он начал играть на барабанах в группе "Toto e i Tati", а позже сформировал группу "Альбатрос".

В конце семидесятых годов Кутуньо начал сольную карьеру, покорив публику такими альбомами, как "Voglio l'anima" (1979), "La mia musica" (1981) и "L'Italiano" (1983). С 19 января 2019 года Кутуньо являлся членом жюри передачи Ora o mai più в Италии.

Кутунью писал песни для Джо Дассена, Мирей Матье и Адриано Челентано.