Эвакуация мирных жителей из Работино

"Психологически было тяжело, когда кончилась вода, отключили свет. Потом не стало хлеба". Жители Работино рассказали об условиях оккупации.

Вооружённые силы Украины заявляют об успешной эвакуации группы мирных жителей из села Работино в Запорожской области.

РЕКЛАМА

Этот район фигурировал в последнее время как зона особенно ожесточённых боёв. В материалах, распространённых агитационными службами ВСУ, жители рассказывают о тяжёлых условиях оккупации.

Жительница Работино: "Психологически было очень тяжело, когда кончилась вода, когда отключили свет. Потом не стало хлеба. Огородик мы посадили, а то бегали между обстрелами. Чуть-чуть подкопнём, картошечки такой-сякой поели. Мне исполнилось 52 года. Я вам скажу, у меня были шикарные подарки. Мне подарили пирожки с шелковицей, подарили три буханки хлеба, мама принесла букет роз, а кум принёс три ящика бубликов, которые нашёл у оккупантов".

Министерство обороны Украины заявляет, что ВСУ смогли зайти в Работино, несмотря на массированные артобстрелы. Российское командование утверждает, что авиаударами и артиллерией смогли остановить несколько атак противника в этом районе.