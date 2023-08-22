Президент Венгрии встретилась в Украине с представителями венгерского меньшинства

Президент Венгрии Каталин Новак направится в Киев, где примет участие в заседании "Крымской платформы". Во вторник Новак встретилась в Берегово с представителями венгерского меньшинства.

Те, кто подвергается нападкам, могут рассчитывать на венгров. Таково одно из главных посланий президента Венгрии Каталин Новак, присутствовавшей на экуменической мессе в Берегово, в Закарпатской области Украины, где проживает венгерское меньшинство.

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В среду Новак по приглашению президента Украины Владимира Зеленского отправится в Киев на заседание "Крымской платформы".

Каталин Новак, президент Венгрии:"Я привезла сюда, в Берегово, в Закарпатье, в Украину, силу 15 миллионов человек, 15 миллионов венгров. Надежду, безопасность, уверенность в том, что у нас будет общее будущее, даже если сейчас мы не видим пути к нему".

Новак встретилась с представителями региональных украинских властей и венгерской общины.

Правительство Венгрии критиковали обвиняя в недостаточной поддержке Украины, после того, как Будапешт неоднократно блокировал европейские инициативы по военной помощи Киеву. Напряженности способствовал и закон о государственном языке Украины, который ограничивает использование венгерского языка в Закарпатье.