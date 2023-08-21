"Хилари" затопила Калифорнию

Это первый тропический шторм, обрушившийся на Калифорнию за последние 84 года.

Тропический шторм "Хилари" принес сильные ветры и проливные дожди в мексиканский штат Нижняя Калифорния и соседнюю Калифорнию, но уже американскую.

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Лос-Анджелес покрыт серой пеленой, многие улицы затоплены.

Считается, что "Хилари" - первый тропический шторм, обрушившийся на Калифорнию за последние 84 года.

Несмотря на то, что ураган постепенно теряет свою силу, он по-прежнему считается очень опасным, в частности, из-за сильных дождей (особенно непривычных для Калифорнии), которые уже привели к оползням и отключению электричества как в Мексике, так и в США.

В субботу в мексиканском городе Санта-Росалия один человек утонул, его автомобиль смыло бушующим потоком.