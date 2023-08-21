Война в Украине: ВСУ продвинулись восточнее Работино

Институт изучения войны сообщил о контрнаступательных операциях ВСУ. Эксперты также отметили, что удары Украины по глубокому тылу РФ вызывают недовольство в российском информационном пространстве.

Украинские силы, согласно ISW и кадрам геолокации, провели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и продвинулись в районе Работино.

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Связанные с Кремлем блоггеры заявили, что украинские войска захватили неустановленные российские позиции к западу от Вербового (18 км юго-восточнее Орехова) и продолжают атаковать вдоль линии Работино-Вербовое.

Ещё один российский блогер утверждает, что украинским войскам частично удалось обойти Работино и прорвать российскую оборону к Новопрокоповке (17 км к югу от Орехова)

ISW заявляет: Удары Украины по глубокому тылу РФ вызывают недовольство в российском информационном пространстве. Это может угрожать устойчивости российской обороны на нескольких важнейших участках фронта.

Эксперты добавляют, что российским передовым частям, особенно на юге Украины, нередко приходилось бороться с падением боевого духа после украинских ударов по тылам.

По оценке Министерства обороны Великобритании, российское руководство, оказывает давление на командование Воздушно-космических сил России с целью повышения эффективности противовоздушной обороны на западе страны.

Это позволяет предположить, в ответ на нанесенные удары, что, как высшее российское руководство, так и ультранационалистическое информационное пространство оказывают давление на российское военное командование.