Лидеры 15 государств в гостях у Орбана

Лидеры 15 государств откликнулись на приглашение Виктора Орбана посетить Будапешт по случаю Дня святого Иштвана и чемпионата мира по легкой атлетике

Спорт снова используется как инструмент дипломатии. 20 августа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил 15 балканских и азиатских лидеров на национальный праздник День святого Иштвана, который пришелся на чемпионат мира по легкой атлетике.

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На торжествах в Будапеште присутствовали, в частности, президенты Сербии, Турции, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана и эмир Катара.

На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом за закрытыми дверями Орбан обсудил вопросы энергетического сотрудничества между двумя странами и ратификации вступления Швеции в НАТО.

Экономист Тарик Демиркан считает, что Венгрия является для Турции мостом к экономике ЕС.

"Для Турции очень важно восстановить отношения с Западом. У Турции очень хорошие отношения с Россией, Китаем и Ближним Востоком, но Запад предвзято относится к ее внешней торговле и торговля в целом", - говорит Тарик Демиркан.

Как сообщил журналистам министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, основное внимание премьер Орбан уделил энергетической безопасности Венгрии. Он договорился с президентом Сербии Александром Вучичем о возможном увеличении поставок газа, если Украина расторгнет контракт с Россией на транзит.

Нора Шенуда, Euronews: "Приглашение главы турецкого государства и лидеров стран Балкан и Азии на национальный праздник отражает стремление Орбана к расширению экономического и политического сотрудничества с регионом".