Для всех и без ярлыков: в Берлине проходит Квир-стрит фестиваль

Равноправие, недискриминация, терпимость... Участники этого уличного фестиваля в Берлине борются за свои права.

Квир-сообщество Берлина проводит в эти выходные уличный фестиваль. Он призван способствовать инклюзивности, равноправию и недискриминации.

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В рамках праздника его участники не только демонстрируют свои таланты. Они проводят политические дискуссии, направленные на борьбу с издевательствами и нетерпимостью.

Кристина Йовановски, Euronews:"Фестиваль проходит в то время, когда ультраправая партия Альтернатива для Германии показывает рекордно высокие результаты опросов. Эксперты говорят, что рост популярности придаст экстремистам больше смелости, чтобы действовать".

На этой неделе полиция арестовала мужчину, которого подозревают в попытке поджога мемориала ЛГБТ жертвам нацистского режима. Предполагается, что тот же человек нанес ущерб зданию Ассоциации лесбиянок в Берлине.

Посетители фестиваля говорят, что сейчас для них особенно важно высказаться.

Пауль Шлютер, диджей:"Время, как мне кажется, понемногу бежит назад, поэтому сейчас еще более ответственно быть квиром, быть громкими, гордыми и поддерживать наше сообщество".