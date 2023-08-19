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Дания и Нидерланды обучат украинских летчиков

Истребитель F-16
Истребитель F-16 Авторское право Bo Amstrup
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Соглашение о подготовке украинцев к полетам было подписано еще в июле этого года. Некоторые украинские летчики уже приступили к обучению, но пока это в основном языковые курсы и теоретические основы

Киев приветствует решение США о поставках истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

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Соглашение о подготовке украинцев к полетам было подписано еще в июле этого года. Некоторые украинские летчики уже приступили к обучению, но пока это в основном языковые курсы и теоретические основы

Кайса Оллонгрен, покидающая свой пост министр обороны Нидерландов: 

- Это хорошая новость. Американцы считают обучение логичным, следующим этапом. Мы согласны с этим. Совместно с Данией мы участвовали в разработке и организации этого проекта. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы украинцы как можно скорее прошли обучение на самолетах F16. И вслед за подготовкой пилотов необходимо поставить  самолеты.

Министр обороны Дании отметил, что решение о сроках поставок истребителей F-16 в Украину еще не принято.

По данным The Washington Post, обучение пилотов ВСУ управлению истребителями завершится не раньше лета 2024 года

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что F-16 смогут встать на защиту Украины не раньше весны 2024 года.

Ранее в Вашингтон не соглашался на реэкспорт Киеву истребителей F-16 из опасения, что самолеты будут использоваться для ударов по российской территории.

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