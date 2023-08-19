По центру Чернигова нанесён ракетный удар

Российские войска обстреляли центральный район города. Сильно повреждено здание драмтеатра. Есть жертвы и пострадавшие. Среди них - дети.

Российские войска обстреляли Чернигов, как предполагается, баллистической ракетой. Удар нанесён по самому центру города, повреждено здание драмтеатра.

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Погибли по меньшей мере 7 человек, среди них шестилетняя девочка. Раненых - больше ста, включая 12 детей. Власти объявили двухдневный траур.

Атака произошла около полудня по местному времени, когда в этом районе было многолюдно, пишут украинские СМИ. Рядом находятся парк, где по выходным особенно много гуляющих с семьями и детьми, и большая автостоянка. Большинство жертв - пешеходы, переходившие дорогу, и пассажиры проезжавшего мимо транспорта, заявил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

В театре в момент удара проходила выставка дронов, но, как доложили власти, посетители и сотрудники успели спрятаться в укрытии.

Также Киев заявил, что минувшей ночью были сбиты 15 беспилотников иранского производства, запущенных Россией.

Президент Украины осудил нападение. Он в данный момент находится в Швеции с официальным визитом - первым с начала полномасштабного вторжения РФ.

Владимир Зеленский встретился со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном, чтобы обсудить вопросы военной помощи и обороны. Швеция отказалась от политики нейтралитета и выделила Киеву 1,7 миллиарда евро на военные нужды, а также согласилась поставить ВСУ артиллерийские установки "Арчер" и танки "Леопард 2". Страна к тому же официально подала заявку на вступление в НАТО.

Тем временем, президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск в Ростове-на-Дону. Там он заслушал доклады высокопоставленных военных чиновников. Подробности не приводятся.

Российские военные заявили в субботу, что предотвратили атаку украинского беспилотника, нацеленного на Москву и область. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Минобороны также сообщило о перехвате ракеты комплекса С-200, которой ВСУ пытались нанести удар по Крыму. Ещё в ведомстве сообщили, что украинский БПЛА атаковал военный аэродром в Новгородской области, начался пожар, повреждения получил один самолёт.