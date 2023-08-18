ISW: Российская оборона выглядит измотанной

Последние успехи ВСУ дают наблюдателям основания полагать, что российские оборонительные рубежи ослаблены.

Недавние успехи в контрнаступлении ВСУ вблизи небольших населенных пунктов в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области, вероятно, имеют тактическое значение из-за структуры российских оборонительных рубежей, — говорится в последней оценке ISW.

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Украинский полковник Петр Черных заявил 15 августа, что трехэшелонированная линия российской обороны на юге Украины состоит из первой линии минных полей глубиной в несколько километров; второй линии с сосредоточением артиллерии, техники и личного состава; и третьей линии тыловых позиций, предназначенных для сохранения снабжения.

Недавнее наступление украинских войск к северу и северо-востоку от Работина в 10 км к югу от Орехова в западной части Запорожской области может позволить украинским силам начать операции в районах с самой высокой плотностью минных полей.

Если районы вокруг второй российской линии обороны будут менее сильно заминированы, то это, вероятно, будет способствовать более быстрому продвижению украинских сил. Однако у ISW нет возможности оценить плотность или глубину российских минных полей.

Российские военные направили значительные усилия, ресурсы и личный состав для удержания таких населенных пунктов, как Работино и Урожайное, поэтому недавние успехи Украины в этих районах, вероятно, отражают более широкую деградацию обороняющихся российских сил.

Отсутствие российских оперативных резервов означает, что российским силам придется укреплять одни участки фронта за счет других, что, вероятно, ослабит российские оборонительные рубежи в целом и откроет для ВСУ новые возможности.