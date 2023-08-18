БПЛА снова атаковали Москву

Россия заявляет, что украинские дроны снова атаковали Москву - повреждено здание "Экспоцентра"

Российские власти заявили в пятницу о новых атаках украинских беспилотников на Москву.

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Как сообщил представитель министерства обороны РФ, "украинский БПЛА пытался атаковать объекты в российской столице - он был поражен системой ПВО и упал в районе Краснопресненской набережной. Жертв и возгораний нет".

18 августа около 04:00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области. БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник, обломки упали в районе "Экспоцентра".

"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне "Экспоцентра", значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно, пострадавших нет", - написал Собянин, уточнив, что на месте происшествия работают городские экстренные службы.

Ограничения для самолетов

Рано утром в Москве закрывали для самолетов воздушное пространство в районе аэропорта Внуково. Также были ограничены полеты самолетов в аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

"Сегодня утром, 18 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в аэропорты Москвы: Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в аэропорт Жуковский", - сообщили в Росавиации.

Во Внуково были отложены шесть вылетов, восемь прилетов. В Росавиации отметили, что на запасные аэропорты перенаправили семь рейсов, где они выполнили успешную посадку. Три из них - на аэродром Стригино (Нижний Новгород), три - в Пулково (Санкт-Петербург) и один рейс из Стамбула приземлился в Минске.

Позже стало известно, что аэропорт Внуково возобновил штатную работу.

"Атака БПЛА в Черном море"

Министерство обороны РФ также утверждает, что вечером 17 августа украинский морской беспилотник пытался атаковать в Черном море российские корабли, однако якобы был уничтожен.

"Сегодня, в 22:55, вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км к юго-западу от Севастополя", - заявило МО РФ.

По версии ведомства, морской дрон не достиг цели - его уничтожили сторожевой корабль "Пытливый" и патрульный корабль "Василий Быков".