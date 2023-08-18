"Саша, прикрой меня, если что" - Лукашенко утверждает, что не обсуждал с Путиным вторжение в Украину

Белорусский президент в интервью пророссийской украинской журналистке заявил, что Путин не предупредил его, что собирается напасть на Украину

Александр Лукашенко заверил, что до начала российского вторжения в Украину не обсуждал возможность такого развития событий с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью пророссийской украинской журналистке Диане Панченко.

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По словам президента Беларуси, которая была использована Москвой как площадка для вторжения, Путин просто просил его прикрыть, если что.

"За несколько дней мы с ним встречались у него в загородной резиденции и обсуждали ситуацию, которая сложилась, - рассказал Лукашенко. - Он мне дословно сказал, впервые тоже об этом вам говорю: "Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники…" (Конечно, союзники, все знают наши договоры: против России кто-то воюет - мы вступаем в войну, против Беларуси - они вступают в войну, у нас единая армия фактически здесь создана.) "Если вдруг что случится… Ну, всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста".

Лукашенко предположил, что Путин, вероятно, боялся удара в спину с Запада, и в очередной раз заверил, что будет союзнику помогать.

Эти заявления белорусского президента, выступившего в роли пособника российской агрессии, по мнению экспертов, направлены на то, чтобы склонить Киев к переговорам с Москвой.

"Надо сделать все, чтобы не было хуже", - призвал Лукашенко Зеленского.