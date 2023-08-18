Сопредседателя "Голоса" Григория Мельконьянца арестовали до 17 октября

По делу о деятельности "нежелательной" организации были проведены массовые обыски у участников ассоциации "Голос".

Басманный суд Москвы арестовал сопредседателя движения "Голос" Григория Мельконьянца до 17 октября по делу об организации деятельности "нежелательной" неправительственной организации. Об этом сообщило издание "Медиазона", которое вело прямую трансляцию из зала суда.

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Дело возбуждено по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия "Голоса" с Европейской комиссией по наблюдению за выборами. Мельконьянцу может грозить до шести лет лишения свободы.

Накануне в восьми регионах РФ, включая Москву, были проведены массовые обыски, силовики пришли к Мельконьянцу и 14 координаторам ассоциации.

В сентябре в ряде регионов России пройдут выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний.

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" было основано в 2000 году для независимого наблюдения за выборами.