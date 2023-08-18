Предвыборная кампания в атмосфере насилия

Досрочные выборы в Эквадоре пройдут в воскресенье.

Предвыборная кампания в Эквадоре завершается в атмосфере насилия, а также скорби по убитому провоцентристcкому кандидату в президенты Фернандо Вильявисенсио.

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Последняя неделя электоральной гонки была отмечена усилением риторики, связанной с обещаниями безопасности.

Движение "Строй", которое представлял застреленный 9 августа кандидат, выдвинула журналиста Кристиана Суриту.

"Вокруг меня много охраны, потому что я подвержен такой же опасности, что и Фернандо Вильявисенсио, так как угрозы всегда были против всех нас . Его убили не за то , что он говорил, а за то, что он планировал сделать, и этот план во многом основан на том, что планируем делать мы", — заявил Кристиан Сурита.

По данным соцопросов, в президентской кампании лидирует социалистка Луиза Гонсалес, кандидат от движения "Гражданская революция", сформированного сторонниками бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа.

Фернандо Вильявисенсио занимался антикоррупционными расследованиями в отношения Корреа.

На днях возле своего дома был застрелен лидер движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.

В волне насилия власти Эквадора обвиняют преступные группировки

Пока неясно, как будущая администрация будет финансировать обещания по борьбе с преступностью. Большая часть поляризованного общества страны связывают с экономической стабильностью времена президентства Рафаэля Корреа, ныне скрывающегося от эквадорского правосудия, но лишь немногие с готовностью признают, что его правление привело к огромному бюджетному дефициту и многомиллиардным долгам.